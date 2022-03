Beim norwegischen Wasserstoffspezialisten Nel läuft es derzeit endlich mal wieder wie am Schnürchen. Die Debatte um eine Beschleunigung der Energiewende, um der Abhängigkeit von den fossilen Brennstoffen Russlands zu entgehen, bietet für Nel eine enorme Perspektive. Dazu kommen neue Aufträge in den vergangenen Tagen beispielsweise vom Tech-Startup Solar Foods. Alles in allem ist Nel gerüstet für die nächsten Wochen…

Seit der Eröffnung der neuen Produktionsstätte in Herøya dürfte sich die Produktionsgeschwindigkeit von Elektrolyseuren deutlich verkürzt haben. Außerdem kann Nel hiermit die immer größere Nachfrage nach den Umwandlern bedienen. Auch Aktionäre dürften langsam wieder ihr Lächeln zurückgewinnen. Denn seit den Februar-Tiefs ...

Den vollständigen Artikel lesen ...