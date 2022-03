Baierbrunn (ots) -Anmoderation: Bluthochdruck betrifft Millionen von Menschen hierzulande. Dementsprechend viele Informationen kursieren über die Krankheit, aber auch Halbwahrheiten und Mythen. Was stimmt und was nicht erklärt Petra Terdenge:Sprecherin: Nur dicke Menschen bekommen Bluthochdruck, diese Behauptung ist weit verbreitet. Sie stimmt zumindest teilweise, sagt Dr. Reinhard Door von der Apotheken Umschau:O-Ton Reinhard Door 22 sec."Übergewicht ist ein riesiger Faktor, das ist schon richtig. Aber es ist eben nur einer von vielen. Was man sonst gegen hohen Blutdruck tun kann, ist zum Beispiel sich salzarm zu ernähren, nicht zu rauchen und Alkohol nur sparsam zu genießen. Auch Bewegung hilft, und da muss man betonen, das gilt auch für Menschen, die unter Bluthochdruck leiden."Sprecherin: Es ist auch richtig, dass Bluthochdruck vor allem ein männliches Problem ist. Allerdings nur bis zu den mittleren Lebensjahren:O-Ton Reinhard Door 16 sec."Ab einem Alter von 50 bis 60 Jahren gleicht sich das zunehmend aus. Und was das genetische Risiko anbetrifft: das spielt auch eine Rolle. Aber es ist auch gut belegt, dass eine gesunde Lebensweise dieses genetisch erhöhte Risiko ausgleichen kann."Sprecherin: Oft wird behauptet, dass es nichts bringt, sich selbst den Blutdruck zu messen. Doch das stimmt nicht:O-Ton Reinhard Door 22 sec."Im Gegenteil, das hat sogar mehrere Vorteile. Zum Beispiel kann man beim Arzt vor der Messung oft nicht einmal ein paar Minuten ruhig sitzen, was aber für eine richtige Messung wichtig wäre. Das lässt sich beim Selbstmessen eben besser steuern. Und der Weißkittel-Effekt wird vermieden, also dass der Blutdruck allein durch die Aufregung beim Arzt schon höher ist."Abmoderation: Auf jeden Fall lohnt es sich, auf eine gesunde Lebensweise zu achten, schreibt die Apotheken Umschau. Denn dadurch können wir viel dazu beitragen, auch deutlich erhöhten Blutdruck zu senken.Viele weitere interessante Gesundheitsnews gibt es unter www.apotheken-umschau.dePressekontakt:Katharina Neff-NeudertUnternehmenskommunikationTel. +49(0)89 - 744 33 360E-Mail: presse@wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Gesundheitsmeldungen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52678/5175575