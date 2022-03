LJUBLJANA/KIEW (dpa-AFX) - Wenige Tage nach seinem Überraschungsbesuch in Kiew hat Sloweniens Regierungschef Janez Jansa die Rückkehr der Diplomaten seines Landes in die ukrainische Metropole angekündigt. Die Ukraine brauche direkte diplomatische Unterstützung, begründete Jansa am Sonntag die Entscheidung auf Twitter. "Wir arbeiten daran, dass auch die EU dasselbe tut."

Sloweniens Botschafter und weiteres Botschaftspersonal, die Kiew zusammen mit vielen Diplomaten anderer Länder mit Kriegsausbruch verlassen hatten, werden nach einem Bericht des slowenischen Fernsehens noch in dieser Woche zurückkehren. "Sie sind Freiwillige", betonte Jansa.

Polens Regierungschef Mateusz Morawiecki sowie Tschechiens Ministerpräsident Petr Fiala und Jansa waren am Dienstag vergangener Woche überraschend mit dem Zug nach Kiew gereist. Dort hatten sie sich mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und Regierungschef Denys Schmyhal getroffen und dem von Russland angegriffenen Land ihre Solidarität bekundet. "Dies war vor allem, um zu zeigen, dass wir die Ukraine nicht abgeschrieben haben", kommentierte Jansa anschließend./cha/DP/zb