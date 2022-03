SALZGITTER (dpa-AFX) - Nach der Rückkehr in die Gewinnzone stellt der zweitgrößte deutsche Stahlkonzern Salzgitter am Montag (11.00 Uhr) detaillierte Zahlen für das Geschäftsjahr 2021 vor. Ende Februar hatte das Unternehmen anhand vorläufiger Eckdaten bereits einen Vorsteuergewinn von knapp 707 Millionen Euro bekannt gegeben. In den beiden Vorjahren hatte die Salzgitter AG noch Fehlbeträge in dreistelliger Millionenhöhe verbucht.

Für Gunnar Groebler ist es die erste Bilanzkonferenz als Vorstandschef des Konzerns mit zuletzt mehr als 24 000 Beschäftigten. Groebler kam im Sommer vom Energiekonzern Vattenfall nach Salzgitter und übernahm die Geschäfte vom langjährigen Vorstandschef Heinz Jörg Fuhrmann. Das Unternehmen profitierte nach eigenen Angaben zuletzt davon, dass sich die empfindlich getroffene Stahlkonjunktur erholte und sich auch der Handelsbereich gut entwickelte./bch/DP/mis