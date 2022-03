DJ TAGESVORSCHAU/Montag, 21. März

=== *** 07:00 AT/S&T AG, ausführliches Jahresergebnis, Linz *** 07:30 DE/Salzgitter AG, ausführliches Jahresergebnis (11:00 BI-PK), Salzgitter *** 08:00 DE/Erzeugerpreise Februar PROGNOSE: +1,7% gg Vm/+26,1% gg Vj zuvor: +2,2% gg Vm/+25,0% gg Vj *** 08:00 DE/Frühindikator Außenhandel zu Exporten in Nicht-EU-Staaten Februar *** 08:30 EU/EZB-Präsidentin Lagarde, Rede bei Veranstaltung des Institut Montaigne, Paris 09:30 EU/Treffen der Außen- und Verteidigungsminister, Brüssel 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin 12:00 DE/Bundesbank, Monatsbericht März 12:00 DE/Continental AG, Geschäftsbericht 2021, Hannover 13:00 DE/CDU, PK mit Generalsekretär Czaja nach Präsidiumssitzung, Berlin *** 13:30 US/Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) Februar 14:00 DE/Grünen-Vorsitzender Nouripour, PK nach Beratungen des Bundesvorstands, Berlin 15:00 DE/FDP-Fraktionsvorsitzender Dürr, Statement vor Fraktionssitzung, Berlin 15:45 DE/SPD-Fraktionsvorsitzender Mützenich, Statement vor Fraktionssitzung, Berlin *** 17:00 US/Fed-Chairman Powell, Rede bei der National Association for Business Economics (NABE), Washington *** 21:15 US/Nike Inc, Ergebnis 3Q, Beaverton - Börsenfeiertag Japan - Folgende Index-Änderungen werden mit Handelsbeginn wirksam: DAX + NEUAUFNAHME - Daimler Truck - Hannover Rück + HERAUSNAHME - Beiersdorf - Siemens Energy MDAX + NEUAUFNAHME - Beiersdorf - RTL Group - Siemens Energy - Siltronic - Sixt Stämme + HERAUSNAHME - Auto1 Group - Compugroup Medical - Daimler Truck - Hannover Rück - Hella SDAX + NEUAUFNAHME - Adesso - Auto1 Group - Compugroup Medical - Hella + HERAUSNAHME - Global Fashion Group - RTL Group - Siltronic - Sixt Stämme TecDAX + NEUAUFNAHME - Verbio + HERAUSNAHME - SMA Solar STOXX-600 + NEUAUFNAHME - Aurubis (Deutschland) - Dassault Aviation (Frankreich) - DKS Holding (Schweiz) - Easyjet (Großbritannien) - Kongsberg Gruppen (Norwegen) - OSB Group (Großbritannien) - SSAB (Schweden) - Ultra Electronics (Großbritannien) - Vantage Towers (Deutschland) + HERAUSNAHME - Afry (Schweden) - Auto1 Group (Deutschland) - Countryside Partnerships (Großbritannien) - Deliveroo(Großbritannien) - Gerresheimer (Deutschland) - Inpost (Niederlande) - Iveco Group (Italien) - Polymetal International (Großbritannien) - Zur Rose(Schweiz) FTSE-100 + NEUAUFNAHME - Endeavour Mining - Howden Joinery Group + HERAUSNAHME - Evraz - Polymetal International ===

