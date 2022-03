Die People's Bank of China (PBOC) entsprach den weit verbreiteten Erwartungen und beließ die Leitzinsen während des asiatischen Handels am Montag unverändert. Die einjährige Loan Prime Rate (LPR) wurde bei 3,7% belassen, während der fünfjährige Zinssatz unverändert bei 4,6% blieb. Im Anschluss an die Nachrichten zieht AUD/USD auf 0,7420 an, während ...

