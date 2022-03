The following instruments on XETRA do have their last trading day on 21.03.2022Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 20.03.2022ISIN NameUS75945E1091 RELIANCE INFRA.GDR 144A/3DE000BLB9N94 BAY.LDSBK.IS. 21/26DE000A2BPAD4 IKB DT.IND.BK.MTN 17/22DE000HLB3AS1 LB.HESS.THR.CARRARA03Q/31DE000SLB4055 LDSBK.SAAR OPF A405DE000SLB1291 LDSBK.SAAR PF.R.129XS1879224373 EUR. BK REC.DEV.18/22 MTNDE000DG4T994 DZ BANK IS.A741AU3CB0243459 NATL AUSTR. BK 2022 MTNDE000LB13KG9 LBBW NK STUFENZINS 20/22XS1585254029 ASIAN DEV. BK 17/22 MTNDE000HLB2UY9 LB.HESS.THR.IS.06A/20