The following instruments on XETRA do have their first trading 21.03.2022Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 21.03.2022Anleihen1 US95000U2V48 Wells Fargo & Co.2 DE000DL19WN3 Deutsche Bank AG3 DE000A2YPEG1 FMS Wertmanagement4 DE000A2YPEF3 FMS Wertmanagement5 XS2455401328 SEGRO Capital S.a r.l.6 DE000DD5AZR1 DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank7 US04686E3S91 Athene Global Funding8 GB00BP491K41 Sustainable Capital PLC9 DE000HLB70L5 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale10 DE000HLB70K7 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale11 US65339KCD00 Nextera Energy Capital Holdings Inc.12 XS2460043743 Royal Bank of Canada13 XS2455401757 SEGRO Capital S.a r.l.14 US845011AE58 Southwest Gas Corp.15 XS2305050556 GraniteShares 1x Long FAANG ETP16 XS2305051109 GraniteShares 1x Short FAANG ETP