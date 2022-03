PORSCHE will die Dividende für das Geschäftsjahr 2021 auf 2,56 Euro (Vorjahr: 2,21 Euro) je Vorzugsaktie und auf 2,554 Euro (Vorjahr: 2,204 Euro) je Stammaktie erhöhen. Dies entspricht einer Steigerung um rund 16 % gegenüber dem Vorjahr. Die Ausschüttungssumme beträgt entsprechend 783 Mio. Euro (Vorjahr: 676 Mio. Euro). Über den Dividendenvorschlag entscheidet die ordentliche Hauptversammlung am 13. Mai 2022. Der Dividendenvorschlag berücksichtigt weiterhin insbesondere den Dividendenzufluss der PORSCHE SE von der VW AG. Aufgrund einer gesetzlichen Änderung wird dieser Dividendenzufluss jedoch zunächst einem direkten Steuerabzug in Höhe von 26,375 % unterliegen, der erst in einem Folgejahr zu entsprechenden Steuererstattungen führen wird.



Interessant ist auch, dass PORSCHE schon im letzten Jahr mit APPLE über Projekte gesprochen hat. In den Gesprächen ging und geht es um mögliche gemeinsame Projekte. Das sagte der Vorstandsvorsitzende des Sportwagenherstellers, ohne Details zu nennen. Seine Bemerkung während der jährlichen Bilanzpressekonferenz des deutschen Unternehmens könnte aber die langjährigen Spekulationen über einen möglichen Einstieg von APPLE in den Automobilsektor neu beleben.



Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion



