Es folgt der Börsen-Ticker zu wichtigen Kursbewegungen an den internationalen Finanzmärkten und ihren Ursachen:. 07.55 Uhr - Der Höhenflug von Secunet ist vorerst beendet. Die Aktien des Spezialisten für Cyber-Sicherheit fallen vorbörslich um drei Prozent. In den Wochen seit dem russischen Einmarsch in die Ukraine hatten sie wegen Spekulationen auf verstärkte Hacker-Angriffe in Deutschland etwa 65 Prozent zugelegt.

