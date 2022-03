Weitere Videos findet Ihr unter: https://deraktionaer.tv Der deutsche Leitindex hat in der vergangenen Woche kräftig zugelegt. Insgesamt stieg der DAX um fast sechs Prozent. Der Schlussstand am Freitag lag bei 14.413 Punkten. Damit ist der DAX weniger als 200 Zähler vom Niveau vor dem Ausbruch des Ukraine-Kriegs entfernt. Marktidee: Teamviewer Teamviewer hat am vergangenen Mittwoch vorläufige Geschäftszahlen vorgelegt. Die Aktie reagierte auf die Meldung positiv. Am Freitag formte der Kurs dann eine lange bullishe Tageskerze und schloss über mehreren wichtigen Marken. Die Chancen auf einen weiteren Anstieg stehen gut. Entscheidend ist jetzt, dass das Papier über eine weitere Marke klettert.