DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In Japan bleiben die Börsen wegen des Feiertages "Frühlingsanfang" geschlossen.

TAGESTHEMA

Die Ukraine hat ein Ultimatum zur Übergabe der belagerten Hafenstadt Mariupol an die russischen Streitkräfte abgelehnt. "Es kann keine Rede davon sein, Waffen abzugeben. Wir haben die russische Seite bereits darüber informiert", sagte Vize-Regierungschefin Iryna Wereschtschuk der Zeitung Ukrainska Pravda. Sie bezeichnete die russische Ankündigung als "bewusste Manipulation" und "echte Geiselnahme". Russland hatte den ukrainischen Streitkräften in der belagerten Hafenstadt am Sonntagabend bis Montag 4.00 Uhr MEZ Zeit gegeben, sich zu ergeben. Moskau fordere die ukrainischen Soldaten "und ausländischen Söldner auf, die Feindseligkeiten einzustellen, ihre Waffen niederzulegen und sich durch mit der ukrainischen Seite vereinbarte humanitäre Korridore in die von Kiew kontrollierten Gebiete zu begeben.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

07:00 AT/S&T AG, ausführliches Jahresergebnis

07:30 DE/Salzgitter AG, ausführliches Jahresergebnis (11:00 BI-PK)

12:00 DE/Continental AG, Geschäftsbericht 2021

21:15 US/Nike Inc, Ergebnis 3Q

DIVIDENDENABSCHLAG

BB Biotech: 3,85 CHF

INDEÄNDERUNGEN +

Mit Handelsbeginn am 21. März werden Index-Änderungen wirksam. In der DAX-Familie sind folgende Änderungen angekündigt:

+ DAX AUFNAHME - Daimler Truck - Hannover Rück HERAUSNAHME - Beiersdorf - Siemens Energy + MDAX AUFNAHME - Beiersdorf - RTL Group - Siemens Energy - Siltronic - Sixt Stämme HERAUSNAHME - Auto1 Group - Compugroup Medical - Daimler Truck - Hannover Rück - Hella + SDAX AUFNAHME - Adesso - Auto1 Group - Compugroup Medical - Hella HERAUSNAHME - Global Fashion Group - RTL Group - Siltronic - Sixt Stämme + TecDAX AUFNAHME - Verbio HERAUSNAHME - SMA Solar

AUSBLICK KONJUNKTUR

- DE 08:00 Erzeugerpreise Februar PROGNOSE: +1,7% gg Vm/+26,1% gg Vj zuvor: +2,2% gg Vm/+25,0% gg Vj - US 13:30 Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) Februar

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- DAX-Future 14.373,00 -0,7% E-Mini-Future S&P-500 4.444,00 -0,2% E-Mini-Future Nsdq-100 14.355,00 -0,4% Nikkei-225 Feiertag Schanghai-Composite 3.254,04 +0,1% +/- Ticks Bund -Future 160,98 -47 Vortag: INDEX Schluss +/- DAX 14.413,09 +0,2% DAX-Future 14.474,00 +0,7% XDAX 14.461,62 +0,7% MDAX 31.605,71 +0,4% TecDAX 3.301,57 +1,3% EuroStoxx50 3.902,44 +0,4% Stoxx50 3.667,22 +0,9% Dow-Jones 34.754,93 +0,8% S&P-500-Index 4.463,12 +1,2% Nasdaq-Comp. 13.893,84 +2,0% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 161,45% +35

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Die weiter steigenden Ölpreise belasten zum Wochenauftakt die Stimmung an den europäischen Börsen. Der DAX wird 0,8 Prozent schwächer bei gut 14.300 Punkten erwartet, für den Euro-Stoxx-50 sieht es ähnlich aus. "Die Risikoaversion ist zurück", sagt ein Händler. Seit dem Zwischentief in der vergangenen Woche hat US-Öl der Sorte WTI nun schon wieder fast 15 Prozent zugelegt. Damit trüben sich die Aussichten für die Konsumnachfrage und für die Margen der Unternehmen ein. Im Blick steht weiter der Krieg in der Ukraine. Während die türkische Regierung von Fortschritten bei den Verhandlungen um ein Kriegsende spricht, hatten die Außenminister Frankreichs und Großbritannien zuletzt gewarnt, das Putin-Regime führe die Verhandlungen nur zum Schein. Etwas verschnupft reagieren die Märkte laut Marktteilnehmern auch auf die Entscheidung der chinesischen Notenbank, die Geldpolitik zunächst nicht weiter zu lockern. Im Blick stehen die deutschen Erzeugerpreise, erwartet wird eine weitere Beschleunigung des Anstiegs auf ein Plus von 26,1 Prozent im Jahresvergleich. Die Veränderungen in den Indizes sollten weitgehend in den Kursen eingepreist sein, heißt es, unter anderem der Aufstieg von Daimler Truck und Hannover Rück in den DAX.

Rückblick: Etwas fester - Der Euro-Stoxx-50 machte zwischenzeitliche Verluste wett und schloss mit einem kleinen Plus. Der DAX schaffte in der Schlussauktion noch den Sprung in positives Terrain. Für Bewegung sorgte vor allem der große Verfall, der den DAX zunächst belastet hatte. Gebremst wurde der DAX von den schwachen Autowerten. Weiter belastet wurde die Stimmung auch vom Ukraine-Krieg, wo sich keine Waffenruhe abzeichnet. Verlierer war mit den Lieferketten-Problemen erneut der Index der Autonobiltitel (-0,7%). Dagegen zogen Technologie-Aktien (+2,9%) und die defensiven Titel aus dem Gesundheitsbereich (+1,0%) sowie der Nahrungsmittel- und Getränkebranche (+1,8%) an. Vantage Towers legten mit Übernahmefantasie um 10,8 Prozent zu. Laut einem Bericht wurde die Muttergesellschaft Vodafone von Brookfield und Global Infrastructure Partners in den vergangenen Wochen auf eine Übernahme eines Mehrheitsanteils angesprochen. Vodafone gewannen 1,3 Prozent.

DAX/MDAX/TECDAX

Etwas fester - Die Autoaktien litten erneut unter dem Ukraine-Krieg und den damit verbundenen weiteren Lieferkettenproblemen. Mercedes-Benz verloren 2,1 Prozent, BMW 1,0 Prozent und VW 1,0 Prozent. Zu VW hieß es, eine Abschreibung auf die Milliarden-Investitionen im russischen Kaluga könnte die Gewinnprognosen für dieses Jahr gefährden. Vonovia gaben nach wenig inspirierenden Unternehmenszahlen 3,3 Prozent ab. Dagegen erholten sich Hellofresh um weitere 9,7 Prozent und Delivery Hero um 7,3 Prozent, beide sind in diesem Jahr besonders stark gefallen. Fuchs Petrolub legten nach Geschäftszahlen für 2021 um 1,4 Prozent zu.

XETRA-NACHBÖRSE

Die Papiere der Porsche SE wurden 0,8 Prozent höher getaxt. Die Beteiligungsgesellschaft mit Volkswagen-Anteilen will die Dividende für das Geschäftsjahr 2021 erhöhen. "Das kam gut an", sagte ein Händler von Lang & Schwarz. Volkswagen wurden 1,5 Prozent höher gestellt.

USA - AKTIEN

Freundlich - Viele Kaufargumente konnten Händler nicht finden, Händler zeigten sich überrascht von der Marktstärke. Nach der jüngste Rally sind die Aktienkurse auf das Niveau vor dem Ukraine-Krieg zurückgekehrt. Offensichtlich setzten Anleger auf Wachstum nach der Pandemie, die sehr niedrige Arbeitslosigkeit und die noch nicht gekürzten Prognosen für das Gewinnwachstum, hieß es. Der chinesische Präsident Xi Jinping lehnte militärische Auseinandersetzungen zwischen Staaten ab und schlug sich damit nicht einseitig auf die Seite der Russen. Händler hatten neue Sanktionen gegen China befürchtet, danach sah es aber nicht aus. Dies stützte etwas. Gamestop stiegen nach anfänglich kräftigen Verlusten um 3,6 Prozent. Der US-Einzelhändler hatte überraschend Verluste geschrieben. Die Aktie zählt aber zu den Lieblingen von Netz-Aktivisten, die sich häufig zu gemeinsamen Käufen verabreden. Bei Fedex (-4%) verfehlte der Gewinn die Schätzungen. Die Titel der beiden Corona-Impfstoffhersteller Moderna und Biontech zogen um 6,3 bzw. 5,7 Prozent an. Die US-Regierung hatte Pläne für die Einführung einer zweiten Covid-19-Auffrischungsimpfung vorgelegt. Moderna hatte die Zulassung einer zweiten Boosterimpfung beantragt.

USA - ANLEIHEN

US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 1,94 +2,2 1,92 121,0 5 Jahre 2,14 -0,1 2,14 88,3 7 Jahre 2,17 -2,1 2,20 73,5 10 Jahre 2,15 -3,0 2,18 63,5 30 Jahre 2,42 -5,4 2,47 51,6

Käufe am Rentenmarkt zeigten das Sicherheitsbedürfnis der Anleger. Am kurzen Ende des Marktes verkauften Investoren aber derweil wegen der Aussicht auf weiter steigende US-Zinsen.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % Fr,8:20 Do, 17:10 % YTD EUR/USD 1,1045 0% 1,1079 1,1110 -2,9% EUR/JPY 131,71 -0,0% 131,79 131,61 +0,6% EUR/CHF 1,0311 +0,1% 1,0392 1,0393 -0,6% EUR/GBP 0,8393 +0,1% 0,8425 0,8446 -0,1% USD/JPY 119,26 -0,0% 118,94 118,47 +3,6% GBP/USD 1,3160 -0,1% 1,3151 1,3154 -2,8% USD/CNH (Offshore) 6,3757 +0,0% 6,3687 6,3595 +0,3% Bitcoin BTC/USD 40.899,60 -1,2% 40.724,55 40.799,43 -11,5%

Der Dollar erholte sich von den jüngsten Verlusten, der Dollar-Index stieg um 0,2 Prozent. Der Greenback war als sicherer Hafen gesucht - gerade vor dem Hintergrund einer den Krieg verherrlichenden Putin-Rede.

ROHSTOFFE

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 108,28 104,70 +3,4% 3,58 +45,4% Brent/ICE 111,42 107,93 +3,2% 3,49 +44,6%

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

March 21, 2022 02:43 ET (06:43 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.