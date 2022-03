Evotec SE hat eine Meilensteinzahlung in Höhe von 3 Mio. Euro von Bayer AG erhalten, da eine Substanz aus der Evotec-Bayer Multi-Target-Forschungsallianz in die klinische Phase II zur Untersuchung als potenzielles Medikament gegen diabetischen neuropathischen Schmerz ("DNP") vorangeschritten ist. DNP ist eine verbreitete chronische Erkrankung, die mit neurologischen Schäden einhergeht, die ihre Ursache in den hohen Blutzuckerwerten diabetischer Patienten haben. DNP kann durch kleinste Berührungen ausgelöst werden, durch die der Körper spontan Schmerzsignale an das Hirn sendet. Damit kann DNP die Lebensqualität von Menschen, die mit der Krankheit leben, erheblich senken. Die klinische Prüfsubstanz BAY 2395840 ist ein oraler Antagonist des ...

Den vollständigen Artikel lesen ...