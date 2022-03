S&T hat im Geschäftsjahr 2021 - trotz der globalen Chipkrise und des daraus resultierenden Umsatzversatzes - den Umsatz um 7 Prozent auf 1.342,0 Mio. Euro steigern können (2020: 1.254,8 Mio. Euro). Die verzögerten Auslieferungen und Preiserhöhungen, durch die globalen Chipkrise ausgelöst, führten zu einer leichten Reduktion des EBITDA in Höhe von 3 Prozent auf 126,3 Mio. Euro (Vj.: 130,0 Mio. Euro). Das Nettoergebnis sank folglich von 55,6 Mio. in 2020 auf 48,3 Mio. Euro in 2021. Trotz des durch die Chipkrise bedingten Lageraufbaus belief sich der operative Cashflow auf 95,3 Mio. Euro, was laut S&T dem Zielwert von 75 Prozent des EBITDA entspricht. Der Auftragsbestand kletterte zum 31. Dezember 2021 auf ein Rekordniveau von 1.334,9 Mio. Euro ...

