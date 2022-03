- Bereitstellung hunderttausender fälschungssicherer Englischtestergebnisse, die über die Blockchain gesichert werden

Wie können sich Organisationen vor betrügerischen Zertifizierungen oder gefälschten Englischtestergebnissen schützen? Wie können Testkandidaten und -kandidatinnen in Europa ihre TOEIC-Testergebnisse per Mausklick erhalten? Wie können sich Testkandidaten und -kandidatinnen in Europa sicher sein, dass ihre Testergebnisse zertifiziert, nicht manipulierbar und sicher sind? Um diese Fragen zu beantworten, kooperiert ETS Global, eine Tochtergesellschaft von ETS, fortan mit BCdiploma, einem branchenführenden Unternehmen für die Digitalisierung von akademischen Dokumenten mittels Blockchain-Technologie. In Europa arbeiten ETS Global und BCdiploma daran, hunderttausende digitale TOEIC-Ergebnisse über die Blockchain zu sichern. Für ETS Global ist dies ein weiterer Schritt im Zuge seiner digitalen Transformation. Digitale TOEIC-Ergebnisse sind seit Januar 2022 in Frankreich verfügbar und werden im Laufe des Jahres 2022 in ganz Europa eingeführt.

TOEIC Score Report is now 100% digital, tamper-proof and carbon-compatible thanks to BCdiploma blockchain technology (Graphic: Business Wire)

Das Ergebnis der Zusammenarbeit zwischen diesen zwei führenden Akteuren ist ein digitaler TOEIC-Ergebnisbericht, der sich durch folgende Merkmale auszeichnet

Sicher: Die Speicherung von Daten auf der Blockchain macht es unmöglich, den Ergebnisbericht zu verfälschen. BCdiploma erfüllt die strengsten Datenschutzrichtlinien. Zusätzlich zur Verschlüsselung der Blockchain verwendet BCdiploma seine eigenen sicheren, patentierten Algorithmen. Auf diese Weise behalten ETS Global sowie Testkandidaten und -kandidatinnen die vollständige Kontrolle über ihre Daten, die Suchmaschinen nicht finden oder auflisten können.

Universell: BCdiploma passt sich an sämtliche Beratungs- und Mitbenutzungsstandards an, darunter Verifiable Credentials von W3C und EBSI, Open Badges und EDCI.

Benutzerfreundlich: Das digitalisierte Dokument ist online per Mausklick verfügbar und kann heruntergeladen und per E-Mail verschickt, gedruckt oder als PDF-Datei exportiert werden. Das Dokument erhält zusätzlich einen QR-Code, den Testkandidaten und -kandidatinnen oder die Empfänger der Zertifizierung scannen können.

Schneller: Weil die Ergebnisse per E-Mail verschickt werden, erhalten die Testkandidaten und -kandidatinnen ihre Ergebnisse schneller im Vergleich zu einem Bericht in Papierform, der per Post zugestellt wird.

Rationeller: Die Digitalisierung spart Universitäten, Schulen und Bildungseinrichtungen Zeit. Der Versand der Ergebnisse an Testkandidaten und -kandidatinnen ist automatisiert. Rekrutierer haben indes Zugriff auf eine zertifizierte Urkunde, so dass sich eine ineffiziente "Tatsachenüberprüfung" zur Verifizierung der Authentizität des Dokuments erübrigt.

Innovativer: Für Testkandidaten und -kandidatinnen stellt ein sicherer Link oder ein QR-Code einer Zertifizierung ein Garant für Qualität und ein modernes Bild für Rekrutierer dar.

: Für Testkandidaten und -kandidatinnen stellt ein sicherer Link oder ein QR-Code einer Zertifizierung ein Garant für Qualität und ein modernes Bild für Rekrutierer dar. Mit den Zielen der Klimaneutralität besser vereinbar*: Digitale TOEIC-Ergebnisberichte werden unter Verwendung von "Avalanche" ausgestellt, die neueste Generation an Blockchains und zudem eine der energieeffizientesten. Überdies kann ETS Global durch die Abschaffung von gedruckten Ergebnisberichten sieben Bäume pro Jahr einsparen. Und ohne Bericht in Papierform, der an Testkandidaten und -kandidatinnen verschickt werden muss, reduziert sich die Kohlenstoffbilanz von ETS Global um rund 490 kg CO2 pro Jahr.

Miguel Membrado, Chief Digital Officer von ETS Global, sagt: "Die Digitalisierung des Bildungssektors hat sich in den letzten Jahren beschleunigt, insbesondere seit dem Start der Pandemie. Die Bereitstellung von digitalen TOEIC-Ergebnissen für alle Stakeholder von ETS Global ist eine offenkundige Wahl. Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit BCdiploma, einem führenden Akteur auf diesem Gebiet. Ab heute bieten wir Testkandidaten und -kandidatinnen in Europa diesen Service ohne Zusatzkosten an. Unser Ziel für die nächsten sechs Monate ist, gedruckte Ergebnisberichte in Europa zunehmend durch digitale zu ersetzen. Das ist kein Krieg zwischen Digital und Papier. Unsere Kunden haben natürlich die Wahl. Jedoch sind wir von den Vorteilen der Digitalisierung für die gesamte Kundenerfahrung überzeugt, was dieses Projekt perfekt veranschaulicht."

Luc Jarry-Lacombe, CEO von BCdiploma, fügt hinzu: "Unsere Aufgabe als Software-Publisher ist es, ein Diplom neu zu erfinden, das in die digitale Arbeitswelt passt. Besser gesagt, es geht darum, Testkandidaten und -kandidatinnen, Rekrutierern und allen Schulungseinrichtungen und Institutionen die Vorteile des Blockchain-Systems bereitzustellen. Weil 50 bis 60 Prozent unserer Kosten für die Forschung und Entwicklung bestimmt sind, können wir einen ausgezeichneten Service mit den neuesten Blockchain-Technologien bieten. Wir freuen uns sehr, mit den Teams von ETS Global zusammenzuarbeiten, um mehr als ein Diplom zu bieten: ein reales Qualitätsmarketingobjekt."

*derzeit in Frankreich verfügbar. Einführung in Europa im Jahr 2022

Über BCdiploma

Mehr als 120 Institutionen, Universitäten und Unternehmen in 18 Ländern vertrauen auf BCdiploma. Dank unserer patentierten Technologie, die auf den neuesten Blockchain- und verteilten Speicherungstechnologien basiert, sind wir in der Lage, einen hochwertigen Digital-Credentials-Service zu bieten. Unser Team unterstützt Institutionen bei ihren digitalen Transformationsprojekten und trägt durch anerkanntes Fachwissen zu deren Erfolg bei. https://www.bcdiploma.com/en

Über ETS Global

ETS Global B.V., eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von ETS, ist der internationale Arm von ETS. ETS Global B.V. versorgt Gemeinden in Bildung und Wirtschaft auf der ganzen Welt mit Fachwissen, darunter Unternehmen, Sprachschulen, akademische und öffentliche Einrichtungen. ETS Global ist in 80 Ländern tätig und bietet eine Reihe von ETS-Produkten, Dienstleistungen und Lernlösungen. https://www.etsglobal.org/fr/en

