Sursee/Baden (pts007/21.03.2022/08:00) - Die bewährten Schweizer ERP-Dienstleister DATA UNIT AG und Itegrity AG geben ihren Zusammenschluss per 1.4.2022 bekannt. Die langjährigen SAP-Partner werden in Zukunft unter einem gemeinsamen Dach und der Marke DATA UNIT ein komplettes, branchenübergreifendes Dienstleistungsportfolio für mittelständische Unternehmen anbieten.

"Mit dem Zusammenschluss der beiden Firmen vereinen wir die Kräfte und stärken gleichzeitig unsere Position als Nr. 1 SAP Competence Center für KMU auf dem Schweizer Markt. Zudem werden wir mit zusätzlichen Ressourcen und geballtem Know-how der steigenden Nachfrage des Marktes nach Cloud-Lösungen begegnen können", sagt Roger Wipfli, Chief Sales Officer, DATA UNIT AG.

Mit den beiden Filialen in Sursee und Baden verfügt die DATA UNIT in Zukunft über zwei überaus zentrale Standorte. Sie erhöht damit ihre Marktpräsenz als attraktive und gut erreichbare Geschäftspartnerin und Arbeitgeberin.

"Auch wir freuen uns sehr über den Zusammenschluss der Itegrity mit der DATA UNIT. Eine langjährige und überaus erfolgreiche Zusammenarbeit findet so ihre logische Fortsetzung. Damit sind wir in Zukunft noch näher am Kunden und können insbesondere bei den zunehmend komplexeren und internationalen Projekten umfassend begleiten", erklärt Philipp Emmenegger, Co-CEO, DATA UNIT AG.

Gleichzeitig übergeben der DATA-UNIT-Firmengründer Pierre Rügländer sowie sein Sohn und bisherige CEO Philipp Rügländer die Firma vollumfänglich an das neu formierte Management. Dieses setzt sich zusammen wie folgt: Daniel Walker und Philipp Emmenegger, beide Co-CEO, Roger Wipfli CSO, David Emmenegger, COO und Patrick Pribilovic, Head of Consulting.

"Mit diesem Schritt erfolgt der vorausschauende Generationenwechsel mit einem klaren Bekenntnis der neuen Eigentümer zur Übernahme der umfassenden Verantwortung in einem inhabergeführten Unternehmen. Wir freuen uns sehr die Unternehmung in erfahrene Hände zu legen und damit auf Kontinuität und Qualität setzen zu können", so Philipp Rügländer, übergebender CEO.

Die DATA UNIT AG hat sich seit ihrer Gründung im Jahr 1974 als renommiertes Unternehmen für hochwertige ICT-Dienstleistungen etabliert. Sie realisiert Informatik-Gesamtlösungen im KMU-Umfeld. Dabei bildet die Einführung und Betreuung von ERP (Enterprise Ressource Planning)-Lösungen das eigentliche Kerngeschäft. Durch den Zusammenschluss mit der Itegrity AG betreut die DATA UNIT AG zukünftig SAP-Systeme von über 150 mittelständischen Betrieben vorab aus den Branchen Grosshandel, Service und Produktion. Die DATA UNIT ist ein 100% inhabergeführtes Schweizer Unternehmen. Sie beschäftigt rund 30 Mitarbeitende an den Standorten Sursee und Baden.

Die Itegrity AG ist ein innovatives Schweizer Dienstleistungsunternehmen in der ICT-Branche. Seit ihrer Gründung im Jahr 2017 hat sie sich auf die Einführung von ERP-Systemen in kleinen und mittleren Unternehmen spezialisiert. Der Fokus liegt auf den Bereichen Handel, eCommerce, Produktion und Verarbeitung, Pharma und Logistik. Als Marktführerin im Bereich der Schnittstellenimplementierung verfügt sie dank ihres dynamischen Teams über umfangreiche Erfahrungen. Beim Zusammenschluss mit der DATA UNIT AG werden alle Geschäftsfelder, Partner und Mitarbeitende vollumfänglich zusammengeführt.

Presse-Kontakt: Valeria Vinclair, Tel.: +41 56 521 00 39, E-Mail: valeria.vinclair@dataunit.ch

Aussender: Data Unit AG Ansprechpartner: Valeria Vinclair Tel.: + 41 56 521 00 39 E-Mail: valeria.vinclair@itegrity.ch Website: www.dataunit.ch

