Bild des Monats: Überall neue Zeiten. Während die Politik jetzt von "Zeitenwende" spricht, ist die Umstellung, von der wir hier sprechen, glücklicherweise eine nur kleine: Am 27. März wird die Uhr um eine Stunde auf die Sommerzeit vorgedreht. Es fehlt uns dann ein Stück vom Sonntag, wir hinken hinterher. Im Herbst bekommen wir die Stunde mit einem 25-Stunden-Sonntag zurück. Was genau mit der Zeit passiert, demonstrieren wir an unserer neuen Uhr: an Tangente neomatik platingrau. Sie wird in der Nacht zum Sonntag von zwei Uhr auf drei vorgedreht. Die nagelneue Variante des NOMOS-Klassikers - wertvoll, mit einem Zifferblatt, das mit einem Platinmetall galvanisiert ist, außerdem mit goldenem neomatik-Schriftzug unter dem NOMOS-Signet - wird uns sommers wie winters auf viele Jahrzehnte treue Dienste leisten, uns mit leisem, friedlichem Ticken erinnern an den Wert der Zeit. Auf ihrem Boden ist Platz für 88 Zeichen: für ein graviertes Datum, ein Gedicht, ein Kompliment, einen Wunsch. Die Worte Freiheit, Frieden, Demokratie, nur zum Beispiel, passen mit nur 25 Zeichen also locker darauf.



