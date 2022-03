Ahmedabad, Indien, 21. März 2022 (ots/PRNewswire) -Das umfassende, industrietaugliche Luftqualitätsüberwachungsgerät ist in 14 Varianten erhältlich und hilft bei der Erkennung eines breiten Spektrums von Luftschadstoffen und Feinstaub und liefert in Echtzeit verwertbare Erkenntnisse für verschiedene industrielle Anforderungen.Der in Ahmedabad ansässige Anbieter von Umweltüberwachungslösungen, Oizom, hat seine jüngste Innovation auf den Markt gebracht - AQBot - ein industrietaugliches Ein-Parameter-Gerät zur Überwachung der Luftqualität. Das kompakte, leichte und funktionsreiche Gerät bietet Industrien und Beratern ein intelligentes Überwachungsgerät für spezifische und gezielte Schadstoffe. AQBot wurde kürzlich im Rahmen eines Webinars vorgestellt, an dem mindestens 250 Personen aus 30 Ländern teilnahmen.Der industrietaugliche Ein-Parameter-Luftqualitätsmonitor liefert zuverlässige Daten in Echtzeit, um den Betriebsleitern verwertbare Erkenntnisse für die Sicherheit zu liefern und hilft, in fortschrittlichen Industrieanlagen sofortige Maßnahmen einzuleiten.AQBot ist in 14 Varianten erhältlich, mit denen eine Vielzahl von Luftschadstoffen wie SO2, NO2, NO, TVOC und andere sowie Feinstaub wie PM1, PM2,5, PM10, PM100 und Lärm erfasst werden können.Ausgestattet mit einem Quad-Core ARM Cortex A-72-Prozessor, der mehrere Prozesse gleichzeitig verarbeiten kann, verfügt AQBot (https://oizom.com/product/aqbot-industrial-air-quality-monitor/) über 2 GB RAM und 8 GB eMMC ROM, die es der Industrie ermöglichen, Luftqualitätsdaten für 12 Monate zu speichern, falls die Netzwerkverbindung unterbrochen wird.Herr Vyas, CEO von Oizom, kommentiert die Entwicklung von AQBot wie folgt: "Industrielle Luftqualitätsüberwachungssysteme müssen mit verschiedenen Kommunikationsprotokollen kompatibel sein, sei es MODBUS, CANBus, RS-485, RS-232 oder drahtlose Kommunikation wie GSM, WiFi, LoRa und andere, die genutzt werden können, um Erkenntnisse über die industrielle Luftqualität zu gewinnen. Im Gegensatz zu den meisten anderen Lösungen zur Überwachung der Luftqualität ist der AQBot von Oizom kommunikationsunabhängig und löst die Engpässe bestehender Lösungen mit größerer Effizienz. Um zeitnahe, umsetzbare Informationen zu erhalten, können sich die Nutzer auch auf ein On-Device-Display verlassen, das durch eine webbasierte, benutzerfreundliche Software unterstützt wird."AQBot hat ein breites Anwendungsspektrum, wie z. B. die Überwachung von Umwelt, Gesundheit und Sicherheit (EHS), die Überwachung der Innenraumluft (Industrie), die Prozesskontrolle und die Lecksuche, und ist damit eine ideale Wahl für eine Vielzahl von Branchen. AQBot kann als umfassendes System zur Überwachung der Luftqualität u. a. in der Papier- und Zellstoffindustrie, der Textilindustrie, der Lederindustrie, der Fischerei, der Zementindustrie, in Wärmekraftwerken, in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, im Bergbau, in Kläranlagen, in fleischverarbeitenden Betrieben und in der Molkereiindustrie eingesetzt werden."Wir bei Oizom wollen die Art und Weise verändern, wie die Industrie die Luftqualität in und um ihre Räumlichkeiten überwacht, indem wir Industrie 4.0-Funktionen integrieren. Unser jüngster Durchbruch, AQBot, der nach umfangreichen Forschungs- und Entwicklungsarbeiten entwickelt wurde, ist nach dem Einsatz nur noch minimal vom Hersteller abhängig. Es handelt sich um ein umfassendes System zur Überwachung der Luftqualität, das genaue Daten mit Automatisierungsfunktionen bietet, die den Anforderungen der Industrie 4.0 gerecht werden," fügte Herr Vyas hinzu.Um die Anforderungen an die Überwachung der Luftqualität zu erhöhen und ein Makrobild zu erhalten, kann AQBot auch mit mehreren AQBots integriert werden, die an strategischen Standorten auf einfache und kostengünstige Weise installiert werden.Oizom baut derzeit ein lokales Netz von Vertriebshändlern in der ganzen Welt auf, damit seine innovativen Produkte jeden Winkel der Welt erreichen. Zu den weiteren Produkten von Oizom gehören unter anderem Polludrone - ein System zur Überwachung der Luftqualität, Odosense - ein Geruchsüberwachungssystem, Dustroid - ein Staubmessgerät für die Umgebung, Weathercom - eine automatische Wetterstation und Envizom - Software zur Datenvisualisierung und -analyse.Informationen zu Oizom:Oizom (https://oizom.com/) ist ein Unternehmen für intelligente Lösungen zur Überwachung der Luftqualität, das datengestützte Umweltlösungen für eine bessere Entscheidungsfindung anbietet. Mit unserer sensorbasierten Hardware überwachen wir verschiedene Umweltparameter in Bezug auf Luftqualität, Lärm, Geruch, Wetter und Strahlung. Oizom hat mehr als 1000 Überwachungssysteme in 47 Ländern eingesetzt.Pressekontakt:Herr Ayyan Karmakar, Chief Marketing Officer bei ayyan@oizom.com / +91 88666 60116Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1767403/AQBot.jpgOriginal-Content von: Oizom Instruments Pvt. Ltd., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/162143/5175611