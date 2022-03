In 2 Sätzen Der Nasdaq Composite ist in 13 Jahren um mehr als 900 % gestiegen, ist aber kürzlich ins Schleudern geraten. Die kurzfristigen Probleme des Aktienmarktes können langfristig Gewinne bedeuten, wenn man bei diesen wegweisenden Unternehmen die Gelegenheit nutzt. Seit die Talsohle der Großen Rezession vor 13 Jahren erreicht wurde, ist der Nasdaq Composite (WKN: 969427) praktisch unaufhaltsam. Während der Dow Jones Industrial Average und der S&P 500 seit dem Tiefpunkt am 9. März 2009 um 398 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...