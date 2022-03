Die Dosen sollen im Jahr 2023 ausgeliefert und als Auffrischungsimpfung ("Booster") gegen Covid-19 verwendet werden.Cambridge - Der amerikanische Impfstoffhersteller Moderna wird weitere Impfdosen an die Schweiz liefern. So wurde mit dem Bund ein Abkommen für die Lieferung weiterer 7 Millionen Dosen des Impfstoffs gegen Covid-19 abgeschlossen, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Die Dosen sollen im Jahr 2023 ausgeliefert und als Auffrischungsimpfung («Booster») verwendet werden. Ausserdem wurde eine Option...

