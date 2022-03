Konjunkturdaten stehen zu Wochenbeginn nur wenige an. Aus den Notenbanken äussern sich jedoch einige hochrangige Vertreter.Frankfurt - Der Euro hat sich am Montag trotz leichter Verluste gegenüber dem US-Dollar oberhalb der Marke von 1,10 US-Dollar behauptet. Am Morgen kostet die Gemeinschaftswährung 1,1045 Dollar und damit etwas weniger als am Freitagabend. Zum Franken behauptet sich die Gemeinschaftswährung mit 1,0310 ebenfalls oberhalb der 1,03er Marke. Der US-Dollar präsentiert sich mit 0,9336 Franken nur wenig...

