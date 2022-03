Mainz (ots) -ZDF-ProgrammhinweisBitte aktualisierten Programmtext beachten!Donnerstag, 24. März 2022, 0.45 UhrFilmgorillasDas Film- und Serienmagazinmit Steven Gätjen, Anne Wernicke, Silke u. Daniel SchröckertÜber "Come on, Come on", ein neues Roadmovie mit Joaquin Phoenix, sprechen Anne Wernicke und Daniel Schröckert. Eine emotionale Familiengeschichte, die Phoenix von einer neuen Seite zeigt.Anschließend versammeln sich alle vier "Filmgorillas" auf der Studio-Couch zum Oscar-Quiz, bei dem sie sich tapfer den von ihren Zuschauern eingereichten Fragen rund um den Oscar stellen. Denn die Preisverleihung 2022 in L.A. am nächsten Sonntag steht bevor.Mit "Filmgorillas", dem Kino- und Serienmagazin mit eigenem YouTube-Kanal, geht das ZDF in der Filmberichterstattung neue Wege - zuerst auf YouTube, dann im TV. Jeweils dienstags, mittwochs und donnerstags um 16.00 Uhr laden die "Filmgorillas" neue Videos auf ihrem ZDF-YouTube-Kanal hoch. Die Highlights der "Filmgorillas"-YouTube-Woche werden donnerstags gegen 0.45 Uhr im gleichnamigen TV-Magazin zusammengefasst.Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108https://twitter.com/ZDFpresseOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5175642