Die deutschen Erzeugerpreise sind im Februar kräftig gestiegen und haben ein neues Rekordhoch bei der Jahresrate markiert. Im Vergleich zum Vormonat stiegen sie um 1,4 %. Gegenüber dem Vorjahr ergab sich ein Anstieg um 25,9 %. Das ist die höchste Rate seit Beginn der Erhebungen 1949. Die aktuellen Preisentwicklungen im Zusammenhang mit dem Angriff Russlands auf die Ukraine sind in den Ergebnissen noch nicht enthalten, da die Erhebung der gewerblichen Erzeugerpreise zum Stichtag 15. Februar 2022 erfolgte.



Die Energiepreise waren im Februar im Durchschnitt 68 % höher als im Vorjahresmonat. Den höchsten Einfluss auf die Veränderungsrate bei Energie hatte Erdgas in der Verteilung mit einem Plus von 125,4 %. Ohne Energie ist der Index der Erzeugerpreise im Februar um 0,9 % gegenüber dem Vormonat und um 12,4 % gegenüber dem Vorjahr gestiegen.



