Die SNB hat keinen Grund, überhastet die Zinsen anzuheben. Der Inflationsdruck ist in der Schweiz immer noch gering, auch dank der Stärke des Frankens.St. Gallen - Am Donnerstag wird die Nationalbank das Ergebnis ihrer geldpolitischen Lagebeurteilung präsentieren. Diesmal wird das Dokument nicht mehr mehrheitlich vom Vorquartal kopiert werden können. Die Inflationsrate ist auch in der Schweiz gestiegen und hat im Februar mit 2.2% die Obergrenze des von der SNB festgelegten Bandes für die Preisstabilität von 0% bis 2% überschritten.

