Berlin (ots) -Am 27. März 2022 findet im Saarland die erste Landtagswahl nach der Bundestagswahl 2021 statt.Horst Kahrs, Sozialwissenschaftler und Wahlanalyst der Rosa-Luxemburg-Stiftung, wird in der Wahlnacht wieder erste Analysen und Wertungen vornehmen. Der Wahlnachtbericht wird Montagmorgen auf der Webseite der Rosa-Luxemburg-Stiftung (http://www.rosalux.de/wahlanalysen) erscheinen.Seit der Europawahl 2004 erscheinen bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung die aktuellen Wahlnachtberichte zu Landtags-, Bundestags- und Europawahlen, mit denen bereits in der Nacht nach der Wahl aktuelle Berichte und erste Analysen zur Verfügung stehen.Pressekontakt:Jannine HamiltonPresse | Politische Kommunikation | Rosa-Luxemburg-StiftungStraße der Pariser Kommune 8A | 10243 BerlinE-Mail: jannine.hamilton@rosalux.orgTelefon: 030-44310-479 | Mobil: 0173-6096103Original-Content von: Rosa-Luxemburg-Stiftung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/128021/5175669