Regelrecht bluten müssen heute SAP-Aktionäre. Der Computer gibt nämlich für Aktie ein Minus von rund zwei Prozent an. Damit ziert der Titel das Tabellenende der Rangliste. Gewinnen die Bären jetzt dauerhaft die Oberhand?

Anmerkung: Angesichts dieses heftigen Einbruchs bieten wir allen Lesern eine umfassende Analyse zur SAP-Aktie. Einfach hier klicken.

Kursverlauf von SAP der letzten drei Monate.Für eine ausführliche SAP-Analyse einfach hier klicken.

Trotz des heutigen Verlustes sieht die Technik unverändert gut aus. Die nächste charttechnische Hürde ist nämlich nach wie vor in unmittelbarer Reichweite So fehlen aktuell nur rund rund drei Prozent bis zum Monatshoch. Bisher bedeuten 104,38 EUR diesen Höchstwert. Die Konstellation verspricht also höchst brisant zu werden!

Bullish eingestellte Anleger können diesen Rücksetzer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...