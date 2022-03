Am Schweizer Aktienmarkt halten sich die Investoren zum Start in die neue Woche zunächst etwas zurück.Zürich - Am Schweizer Aktienmarkt halten sich die Investoren zum Start in die neue Woche zunächst etwas zurück. Immerhin hat der Leitindex SMI in der Vorwoche mit einem Plus von 6 Prozent so viel zugelegt wie seit November 2020 nicht mehr. Auch an den internationalen Börsen zogen die Kurse in der vergangenen Woche so stark an wie letztmals 2020. Entsprechend gespannt seien Marktteilnehmer nun...

