Weinfelden (ots) -Nachdem Lidl Schweiz bereits 2020 eine Umsatzsteigerung mit biologisch produzierten Lebensmitteln verzeichnen konnte, hat der Detailhändler im 2021 erneut ein Umsatzplus erzielt. So konnte Lidl Schweiz den Umsatz mit Bioprodukten im Jahr 2021 um 20 Prozent gegenüber dem Vorjahr steigern. Der Detailhändler will sein Bio-Angebot noch weiter ausbauen und sein Engagement für eine biologische Landwirtschaft verstärken.Bio ist gefragt - auch in Zeiten von Corona. Das spürt auch Lidl Schweiz. Der Detailhändler verzeichnet im dritten Jahr in Folge ein Umsatzplus mit Bio-Produkten. So stieg der Umsatz von biologisch produzierten Lebensmitteln im Jahr 2021 um 20 Prozent gegenüber dem Vorjahr.Dazu Andreas Zufelde, Chief Commercial Officer bei Lidl Schweiz: "Unser Bio-Sortiment wächst und wächst. Wir bieten Bio-Qualität für jedes Portemonnaie. Mit unserem vielseitigen und günstigen Angebot beweisen wir: Hochstehende Bio-Qualität muss nicht teuer sein."Ausbau des SortimentsIm Jahr 2021 wurde speziell der Milch- und Käsebereich um biologische Produkte erweitert. Auch im Eier-Bereich hat sich Lidl Schweiz entwickelt. So hat Lidl Schweiz sein Bio-Eier-Sortiment umgestellt und setzt neu auf Bruderhahn-Produkte. Dadurch verzichtet der Detailhändler auf das sogenannte "Kükentöten". Als Alternative setzt Lidl Schweiz auf das Bruderhahn-Prinzip, wobei pro Legehenne auch ein Hahn grossgezogen wird. Bruderhähne werden nach Bio Knospe Richtlinien grossgezogen und sind bei Lidl Schweiz als Brathähnchen im Angebot. Damit schliesst Lidl Schweiz den Kreislauf zwischen Eier- und Fleischproduktion erfolgreich.In den letzten fünf Jahren konnte der Bio-Umsatz mehr als verdreifacht werden. Im Sortiment von Lidl Schweiz sind über 300 Bio-Produkte erhältlich. Zusätzlich führt Lidl Schweiz vier grosse Biowochen im Jahr durch mit jeweils über 100 zusätzlichen Bio Produkten. Im Bereich Früchte und Gemüse bietet Lidl Schweiz je nach Saison bis zu 40 Bio Produkte an. Lidl Schweiz bietet derzeit mehr als ein Viertel seines kompletten frischen Rindfleischs in Bioqualität mit entsprechender Weidehaltung an.Alle Schweizer Bio Organic Produkte werden nach Bio-Suisse-Richtlinien hergestellt. Die Stiftung "PUSCH" (Praktischer Umweltschutz) stuft dieses Label als "sehr empfehlenswert" ein.Bio-WeiderindSeit 2016 führt Lidl Schweiz Bio-Weiderindfleisch im Sortiment. Damit unterstützt der Detailhändler Bauern, die auf eine besonders tierfreundliche und naturnahe Weidehaltung setzen. Die Rinder werden auf zertifizierten Schweizer Bio-Betrieben gehalten. Lidl Schweiz hat das Angebot an Bio-Weiderind-Produkten in den vergangenen Jahren ständig ausgebaut. Die Bio-Weiderinder von Lidl Schweiz werden mit einer natürlichen und graslandbasierten Bio-Fütterung aufgezogen, welches das Klima entlastet und die Bodenfruchtbarkeit erhält. Weiterführende Informationen: https://gesagt-getan.lidl.ch/de/detail/Unsere-Bio-Rinder-stehen-auf-der-Weide.