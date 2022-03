Wie das chinesische Staatsfernsehen berichtet, passierte das Unglück in der Nähe von Wuzhou in der südchinesischen Region Guangxi.Peking - Ein Flugzeug der chinesischen Fluggesellschaft Eastern Airlines mit 132 Insassen an Bord ist in Südchina abgestürzt. Wie das chinesische Staatsfernsehen am Montag berichtete, passierte das Unglück in der Nähe von Wuzhou in der südchinesischen Region Guangxi. Über Opfer und Umstände des Unglücks wurde zunächst nichts bekannt. Das Flugzeug mit der Flugnummer MU5735 war nach ersten Angaben...

