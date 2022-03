Die EU-Taxonomie zielt auf eine Ausrichtung der Marktteilnehmer an den Definitionen von Nachhaltigkeit ab, aber die Anleger müssen mehr in die Tiefe gehen, um herauszufinden, wie "grün" ein Fonds wirklich ist

Die EU-Taxonomie zielt auf die Ausrichtung aller Marktteilnehmer an den Kriterien für Nachhaltigkeit im Kontext der EU ab, aber die Anleger brauchen mehr Transparenz darüber, wie grün die Fonds, die sie kaufen, wirklich sind. Clarity AI, die marktführende, weltweite Technologieplattform für Nachhaltigkeit, zeigt in ihrer Analyse erhebliche Unterschiede zwischen den an grünen und an EU-Taxonomie-bezogenen Zielen ausgerichteten Fondserträgen der verschiedenen Arten von nachhaltigen Anlageprodukten, die derzeit auf dem Markt sind.

Gemäß der Offenlegungsverordnung (Sustainability Finance Disclosure Regulation, SFDR) müssen Investoren die EU-Taxonomie parallel zum Nachhaltigkeitsprofil von Fonds angeben, die in eine der drei folgenden Kategorien eingeteilt werden müssen:

Artikel 6: nicht-nachhaltige Fonds

Artikel 8: Fonds, die nachhaltige Merkmale bewerben, jedoch nicht als übergeordnetes Ziel

Artikel 9: Fonds, die speziell im Hinblick auf Nachhaltigkeitsziele geschaffen wurden

In einem Whitepaper mit dem Titel "EU Taxonomy: Using Tech to Analyze 'Green' Fund Performance" hat Clarity AI ein Anlageuniversum von 31.000 Aktienfonds daraufhin analysiert, inwiefern diese Produkte den neuen Anforderungen der EU-Taxonomie entsprechen, und die gemeinsamen Merkmale von Fonds beurteilt, die oft in irgendeiner Weise als "grün" bezeichnet werden. Hier die Ergebnisse der Analyse:

Weltweit können 3,6 der Erträge als grün ("grüne Erträge") bezeichnet werden das heißt, sie tragen zur Minderung des Klimawandels bei.

Nur 7 der 31.000 analysierten Aktienfonds haben mehr als 10 grüne Erträge gemäß Definition der EU-Taxonomie. 1

Mit 15 als grün klassifizierte Erträge weisen Klimafonds gemäß Artikel 9 eine viermal höhere Ausrichtung an der EU-Taxonomie auf als der Durchschnitt der gesamten Stichprobe. In Artikel 8 eingestufte Fonds dagegen weisen mit 3,9 grünen Erträgen eine ähnliche Ausrichtung wie der Durchschnitt auf.

Fonds mit Schwerpunkt auf Sektoren, die einen starken Akzent auf eine grüne Umstellung setzen, wie etwa Versorgungsunternehmen, weisen mit 25 grünen Erträgen eine höhere Angleichung und Ausrichtung auf.

Fonds mit Aktienthemen wie alternative Energien sind mit bis zu 27 grünen Erträgen naturgemäß stärker auf eine grüne Wirtschaft ausgerichtet.

Patricia Pina, Head of Product Research Innovation von Clarity AI, sagte: "Angesichts der verschiedenen Definitionen und Rahmenbedingungen für Nachhaltigkeit auf der ganzen Welt können wir die EU-Taxonomie als Vorreiter hinsichtlich der Festlegung eines gemeinsamen Standards ansehen, der auf einen großen Teil der weltweiten Marktteilnehmer ausgerichtet ist. Wir bei Clarity AI sind der Meinung, dass die Regulierung durch detaillierte, datengestützte Erkenntnisse unterstützt werden muss, und dass Transparenz nicht nur ein nettes Beiwerk, sondern ein Muss ist.

Die EU erkennt an, dass eine wichtige Voraussetzung für die Weiterentwicklung des nachhaltigen Anlagemarktes der ‚Zugang zu hochwertigen nachhaltigkeitsbezogenen Daten' ist. 2 Diese hochwertigen Daten bedeuten auch eine Abkehr von der Subjektivität und die Verwendung einer objektiven und faktenbasierten Definition dessen, was als ‚grün', ‚sozial', ‚ökologisch' usw. gelten sollte. Die EU-Taxonomie ermöglicht uns eine gemeinsame Sprache, die eine bessere Entscheidungsfindung und einen beschleunigten Übergang zu einer nachhaltigeren Wirtschaft ermöglicht.

Verlässliche, transparente Einblicke sind der Kern einer faktenbasierten nachhaltigen Finanzierung. Sie sollten mit Blick auf fundierte Entscheidungen über ‚grüne' Anlagen zur Norm werden."

Clarity AI ist eine Technologieplattform für Nachhaltigkeit, die mithilfe von maschinellem Lernen und Big Data umweltbezogene und soziale Einblicke für Investoren und Organisationen bietet. Die Plattform von Clarity AI analysiert (Stand: Dezember 2021) mehr als 30.000 Unternehmen, 180.000 Fonds, 198 Länder und 187 lokale Verwaltungen und stellt Daten und Analysen für Investitionen, Unternehmensforschung und Berichterstattung bereit. Clarity AI unterhält Niederlassungen in den USA, Europa und im Nahen Osten. Das Kundennetzwerk von Clarity AI verwaltet ein Vermögen in Billionenhöhe. clarity.ai

Methodologie

Clarity AI hat mithilfe seiner proprietären Technologieplattform für nachhaltige Analysen eine umfassende Bewertung dazu entwickelt, inwiefern Unternehmen und Fonds an der Klassifizierung der Nachhaltigkeit gemäß der EU-Taxonomie ausgerichtet sind. Clarity AI greift auf ein sehr breites Spektrum an verfügbaren Instrumenten und Datenquellen zurück, um die Abdeckung, Präzision und Objektivität der Nachhaltigkeitsanalyse zu erhöhen und gleichzeitig transparent zu bleiben. Die Methode in diesem Papier basiert auf den drei Analyseschritten von Clarity AI mit Blick auf die EU-Taxonomie und zeigt zwei zentrale Metriken, die Investoren angeben müssen:

grün definierte Erträge: definiert durch Erträge, die den in der EU-Taxonomie beschriebenen Aktivitäten zuzuordnen sind

auf grüne Erträge ausgerichtet: knüpfen an den definierten Aktivitäten an und beinhalten eine Bewertung der technischen Screening-Kriterien, DNSH- und SS-Anforderungen

Mit seiner Technologieplattform für Nachhaltigkeit kann Clarity AI über 180.000 Fonds und mehr als 30.000 Organisationen skalierbar bewerten. Clarity AI hat für diesen Bericht anhand einer ausgewählten Teilmenge seines Universums die Ausrichtung von weltweit mehr als 31.000 Fonds an der EU-Taxonomie genauer betrachtet. Bei der Analyse setzt Clarity AI den Fokus auf die Mutterfonds (unabhängig von den Anlageklassen) von reinen Aktienfonds, für die das Unternehmen ausreichende Informationen über die Merkmale des Fonds hat (wie etwa verwaltete Vermögenswerte, Beschreibung usw.). Zu Vergleichszwecken decken sie ein breites Spektrum an Regionen, Sektoren und Strategien ab.

