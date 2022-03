Für den Dax ging am Freitag eine überaus spannende Handelswoche zu Ende. Die Leitzinsentscheidung der US-Notenbank vom Mittwoch (16.03.), der große Verfallstag, der auch gern als Hexensabbat bezeichnet wird, am Freitag sowie die geopolitischen Entwicklungen kreierten eine hochgradig herausfordernde Gemengelage für den Dax. Dass der Index am Freitag stabil, oberhalb von 14.400 Punkten liegend, aus dem Handel ging, dürfte den einen oder anderen Marktakteur ...

Den vollständigen Artikel lesen ...