Globaler Gigant in der Schönheitsbranche wählt FreedomPay für Next Level Commerce-Lösungen

PHILADELPHIA, Pa., March 21, 2022, die weltweit führende Handelsplattform, gibt eine Partnerschaft mit Sephora USA, Inc. bekannt, dem führenden renommierten Omni-Händler für Schönheitspflege. Dabei geht es um die Integration der datengesteuerten Handelstechnologieplattform von FreedomPay in über 500 Geschäften von Sephora in ganz Amerika.



"FreedomPay ist stolz darauf, die Vereinbarung mit Sephora bekanntzugeben, mithilfe derer wir den Millionen von Kundinnen und Kunden des Unternehmens in ganz Amerika ein erstklassiges Erlebnis anbieten können", so Chris Kronenthal, President von FreedomPay. "Unsere Suite von berührungslosen Handels- und Datenlösungen wird es Sephora ermöglichen, Kundinnen und Kunden ein schnelles, reibungsloses und innovatives Verbrauchererlebnis zu bieten."

Die Partnerschaft ermöglicht Käuferinnen und Käufern mit FreedomPay ein sicheres mobiles POS-Verbrauchererlebnis der nächsten Generation. Das neue berührungslose Zahlungssystem ermöglicht Kundinnen und Kunden von Sephora die vollständige Kontrolle über ihren Bezahlvorgang an der Kasse und gibt ihnen die Möglichkeit, über kontaktlose Zahlungsmethoden und digitale Geldbörsen auf ihrem eigenen Gerät zu bezahlen, einschließlich Apple Pay, Google Pay und Samsung Pay.

"Heute ist es für uns bei Sephora wichtiger denn je, uns an das sich schnell verändernde Einzelhandelsumfeld anpassen zu können, und das ist besonders in unseren Filialen wichtig", so Sree Sreedhararaj, Senior Vice President und Chief Technology Officer bei Sephora. "Unsere Kundinnen und Kunden wünschen sich ein nahtloses Erlebnis in jedem Schritt des Einkaufserlebnisses, und unsere Partnerschaft mit FreedomPay ermöglicht es uns, die Effizienz und Möglichkeiten an der Kasse zu maximieren."

Über FreedomPay

Die Next Level Commerce-Plattform von FreedomPay wandelt bestehende Zahlungssysteme und -prozesse von Legacy zu Leading Edge um. Als erste Wahl für viele der größten Unternehmen auf der ganzen Welt in den Bereichen Einzelhandel, Gastgewerbe, Beherbergung, Gaming, Sport und Unterhaltung sowie Gastronomie, Bildung, Gesundheitswesen und Finanzdienstleistungen sorgt die Technologie von FreedomPay im hochkomplexen globalen Handel für eine stabile Leistung. Das Unternehmen unterhält eine erstklassige Sicherheitsumgebung und war das erste, das die begehrte Validierung des PCI Security Standards Council in Bezug auf den Punkt-zu-Punkt-Verschlüsselungsstandard

Über Sephora Americas

Seit der Markteinführung des Unternehmens in Nordamerika vor mehr als 20 Jahren ist Sephora führend im Prestige-Omni-Einzelhandel mit der Mission, ein einladendes Beauty-Shopping-Erlebnis zu schaffen und Furchtlosigkeit in unserer Community zu inspirieren. Mit dem Ziel, unvoreingenommene Unterstützung beim Einkauf und ein individuell abgestimmtes Erlebnis zu bieten, lädt Sephora Kundinnen und Kunden ein, Tausende von Produkten von mehr als 340 sorgfältig ausgewählten Marken zu entdecken sowie diese online und über unsere mobile App zu erkunden. Außerdem können sie die Angebote im Schönheitsstudio genießen und sich mit sachverständigen Schönheitsberaterinnen und Schönheitsberatern in mehr als 500 Geschäften in ganz Amerika austauschen. Und mit der neuen langfristigen strategischen Einzelhandelspartnerschaft des Unternehmens können Kundinnen und Kunden das Angebot von Sephora jetzt bei Kohl's einkaufen, einer anregenden Beauty-Einkaufsumgebung im Premiumsegment, die mit 200 Standorten im Jahr 2021 und mindestens 850 Standorten bis 2023 aufwartet. Kundinnen und Kunden können kostenlos auf das Beauty Insider-Programm und die digitale Community zugreifen, die zusammen das Erlebnis der leidenschaftlichen Kundinnen und Kunden von Sephora verbessern.

Sephora ist ein branchenführender Verfechter von Vielfalt, Inklusivität und Befähigung, geleitet von unseren langjährigen Unternehmenswerten. Im Jahr 2019 kündigte Sephora einen neuen Slogan und ein neues Manifest an: "We Belong to Something Beautiful" (Wir gehören zu etwas Schönem), um sein Engagement für die Förderung der Zugehörigkeit aller Kundinnen und Kunden und sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu bekräftigen und sich öffentlich für eine integrativere Vision für den Einzelhandel in Amerika einzusetzen. Sephora gibt unseren Gemeinschaften weiterhin etwas zurück und fördert durch seine Programme für gesellschaftliche Integration und Gerechtigkeit, die als Sephora D&I Heart Journey bezeichnet werden, die Einbindung in unserer Branche.