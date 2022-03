Boeing hatte in den vergangenen drei Wochen rund sechs Prozent verloren. Heute steht der im Dow Jones gelistete Flugzeugbauer bereits im vorbörslichen US-Handel massiv unter Druck. Grund ist eine große Katastrophe: Ein Flugzeug der chinesischen Fluggesellschaft Eastern Airlines mit mehr als 100 Insassen an Bord ist in Südchina abgestürzt.Wie das chinesische Staatsfernsehen am Montag berichtete, passierte das Unglück in der Nähe von Wuzhou in der südchinesischen Region Guangxi. Über Opfer und Umstände ...

Den vollständigen Artikel lesen ...