Die Stimmung im Wasserstoff-Sektor ist wieder freundlicher und Titel wie Plug Power legten in den vergangenen Tagen zweistellig zu. Das Unternehmen baut außerdem weiter seine Produktion auch in Deutschland aus und Analysten sehen viel Luft nach oben. Die Aktie steht zudem vor einem frischen Kaufsignal und für Anleger sind jetzt diese Marken wichtig.In Duisburg hat Plug Power am Wochenende das neue Logistik und Service Center vorgestellt. Hier soll zukünftig weiter an der Wasserstoff-Technologie ...

