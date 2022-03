FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 21.03.2022 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS AJ BELL PRICE TARGET TO 320 (370) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS BURBERRY PRICE TARGET TO 1960 (2000) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS CUTS HARGREAVES LANSDOWN TARGET TO 1765 (1840) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS HELIOS TOWERS PRICE TARGET TO 155 (160) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS CUTS INTEGRAFIN PRICE TARGET TO 580 (670) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG STARTS FUNDING CIRCLE WITH 'BUY' - PRICE TARGET 120 PENCE - BERENBERG STARTS S&U WITH 'HOLD' - PRICE TARGET 2660 PENCE - BERENBERG STARTS SECURE TRUST BANK WITH 'BUY' - PRICE TARGET 1820 PENCE - EXANE BNP CUTS DERWENT LONDON TO 'NEUTRAL' (OUTPERFORM) - TP 3250 (3820) PENCE - EXANE BNP CUTS SEGRO PLC TO 'NEUTRAL' ('OUTPERFORM') - TARGET 1140 (1530) PENCE - GOLDMAN CUTS ENTAIN PRICE TARGET TO 2100 (2250) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES CONTOURGLOBAL PRICE TARGET TO 208 (206) PENCE - 'NEUTRAL' - JEFFERIES CUTS BURBERRY PRICE TARGET TO 1950 (2200) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES CUTS GREGGS PRICE TARGET TO 3250 (3400) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS HARGREAVES LANSDOWN TO 'UNDERPERFORM' (HOLD) - PRICE TARGET 820(1100)P - JEFFERIES RAISES OSB PRICE TARGET TO 780 (720) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES SCHRODERS PRICE TARGET TO 3350 (2800) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES STARTS ST JAMES'S PLACE WITH 'BUY' - PRICE TARGET 1740 PENCE - UBS CUTS ASOS PRICE TARGET TO 2050 (3040) PENCE - 'NEUTRAL'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de