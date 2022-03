In diesem Jahr soll eine Produktionskapazität von 150 Megawatt für semitransparente Glas-Glas-Module entstehen. Bis 2024 soll sie auf 500 Megawatt erweitert werden.Agora Solar hat den Aufbau der ersten Photovoltaik-Produktionsstätte in der Slowakei angekündigt. Trotz der wachsenden Nachfrage im Land existiere noch keine Fertigung lokaler Produkte, hieß es von dem Photovoltaik-Unternehmen. Nach einem detaillierten Auswahlprozess sei die Stadt Vranow ausgewählt worden. Dort stünde in einem Industriepark bereits ein geeignetes Gebäude zur Verfügung und ebenso logistische Einrichtungen. In der ersten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...