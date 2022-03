Einmal pro Woche blicken wir im Karriere-Briefing für unsere Pro-Member auf ein dringendes Thema der Arbeitswelt. Heute geht es um die Betriebszugehörigkeit der Deutschen und wie Corona die Wechselbereitschaft beeinflusst. Liebe Leserinnen und Leser, am vergangenen Freitag feierte ich mein neunjähriges t3n-Jubiläum. Damit bin ich knapp die Hälfte der Firmengeschichte an Bord. Dass eine derartige lange Betriebstreue heutzutage eher ungewöhnlich sei, haben mir viele Menschen am Wochenende gespiegelt. Immer mehr Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer würden heute hier, morgen dort arbeiten, hieß es. Das Arbeitsleben sei...

Den vollständigen Artikel lesen ...