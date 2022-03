In der Slowakei will der Hersteller Agora Solar bis 2024 eine Fertigung für Photovoltaik-Module mit einer Produktionskapazität von 500 MW einrichten. Es handelt sich nach Angaben des Unternehmens um die erste Photovoltaik-Fertigung in dem osteuropäischen Land. Das Unternehmen Agora Solar a.s. baut eine neue PV-Modulfertigung in der Slowakei auf. Ziel ist es, in diesem Jahr eine Produktionskapazität von 150 MW zu erreichen. Bis 2024 sollen es 500 MW sein. Dabei will Agora Solar eine breites Angebot ...

