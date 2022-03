DJ Luftsicherheitskräfte streiken am Dienstag an mehreren Flughäfen

FRANKFURT (Dow Jones)--Vor der nächsten Verhandlungsrunde erhöhen die Luftsicherheitskräfte den Druck auf die Arbeitgeber. Die Gewerkschaft Verdi kündigte für Dienstag Warnstreiks der Beschäftigten in der Fluggastkontrolle an den Flughäfen Frankfurt, Berlin, Bremen, Hamburg, Hannover, Stuttgart, Düsseldorf und Köln/Bonn an.

In den bisherigen vier Verhandlungsrunden zur Erhöhung der Entgelte für Sicherheitskräfte an Verkehrsflughäfen konnte keine Einigung erzielt werden. Verdi verhandelt für etwa 25.000 Beschäftigte mit dem Bundesverband der Luftsicherheitsunternehmen (BDLS).

Die Tarifverhandlungen werden am 24. März 2022 in Frankfurt fortgesetzt.

