- Sofortige zusätzliche Umsatzquelle

- Befriedigung einer starken Nachfrage im Hinblick auf umfassende Web-3.0-E-Book-Konvertierungslösungen

- Beträchtlicher Wachstumsmotor für die eBook-Unterhaltungsplattform Legible.com

Vancouver (British Columbia), den 21. März 2022 - Legible Inc. (CSE: READ, FWB: D0T, OTC: LEBGF) ("Legible" oder das "Unternehmen") freut sich, die Einführung eines erstklassigen digitalen eBook-Konvertierungsdienstes bekannt zu geben, der als Legible Publishing Services vermarktet wird. Dieser Dienst erstellt und produziert nun "von Grund auf barrierefreie" sowie hochmoderne Multimedia- und immersive eBooks für die globale Verlagsbranche.

Verlage und Verlagsorganisationen können nun mit Legible Publishing Services einen Vertrag hinsichtlich des Zugriffs auf die Konvertierungsdienste des Unternehmens für ihre gesamten eBook-Kataloge in mehreren Sprachen abschließen. Das gelieferte Endprodukt werden wunderschöne digitale Bücher sein, die für den Markt der leseschwachen Menschen im Wert von mehreren Milliarden optimiert sind. Mit diesem Dienst ist Legible nicht nur ein eBook-Unterhaltungsunternehmen, sondern auch ein Produktionshaus, das Videos, Animationen und erweiterte Realität (AR) für in Multimedia integrierte und immersive Web-3.0-eBooks liefert, die die Zukunft des digitalen Verlagswesens darstellen.

Im Verlagswesen bedeutet "von Grund auf barrierefrei", ein eBook zu erstellen, das auch für Menschen mit Leseschwächen - weltweit über 1 Milliarde Menschen (ausgenommen Menschen, die mit der Community verbunden sind) - vollständig zugänglich ist, anstatt eBooks nur zu korrigieren und zu aktualisieren, um sie barrierefrei zu machen. Von Grund auf barrierefreie Inhalte werden so konzipiert, dass sie den Anforderungen aller Leser gerecht werden, und helfen den Käufern von eBooks dabei, sich Inhalte zu beschaffen, die für sie geeignet sind - unabhängig von ihren Fähigkeiten.

Verlage und Autoren stehen noch immer vor enormen Herausforderungen - sowohl bei der Konvertierung ihrer Backlist an Buchkatalogen in das eBook-Format im Allgemeinen, als auch bei der Sicherstellung der Barrierefreiheit für alle Menschen mit Leseschwächen. Legible arbeitet bereits mit großen Verlagen und renommierten Autoren zusammen, die ihre Buchkataloge noch nicht für den digitalen Vertrieb aufbereitet haben und nicht über das Fachwissen oder ein Produktionsteam verfügen, um ihre Titel als medienreiche, immersive und vollständig barrierefreie eBooks anzubieten.

"Das Lesesystem von Legible ist in der Lage, Buchinhalte für das Web 3.0 zu optimieren", sagte Kaleeg Hainsworth, CEO und President von Legible. "Und Legible Publishing Services erstellt die barrierefreien, fesselnden und mitreißenden Originalinhalte für dieses Lesesystem. Ein erstklassiger eBook-Konvertierungsdienst wird nicht nur beträchtliche Umsätze, sondern auch einen sofortigen Cashflow generieren. Legible.com verzeichnet zurzeit 14.000 Plattformnutzer und seit 1. Januar haben sich über 10.000 neue Nutzer registriert. Zurzeit laufen Aufklärungs- und Konversionsmarketingkampagnen und das Hinzukommen unserer einzigartigen Verlagsdienste wird unsere Fähigkeit beschleunigen, unser Wachstum auf Legible.com zu beschleunigen."

Legible ist stolz darauf, bereits Verträge mit drei der fünf größten globalen Verlagshäuser und Hunderten von Verlagen in allen Teilen der Welt unterzeichnet zu haben, weshalb unsere Nutzer Zugang zu über 1 Million Titeln haben werden. Legible verstärkt zurzeit seine Marketing- und Vertriebsanstrengungen und wird - wie bereits in einer Pressemitteilung bekannt gegeben - bei der bevorstehenden Londoner Buchmesse 2022, die vom 5. bis 7. April stattfinden wird, einen Vortrag über die Zukunft des digitalen Verlagswesens halten.

"Barrierefrei, gemeinsam nutzbar, reizvoll und von Buchliebhabern für Buchliebhaber gemacht: Legible revolutioniert das Verlagswesen und das Leseerlebnis - und nun auch die Verlagsdienstleistungsbranche", fügte Hainsworth hinzu.

Legible wird in den kommenden Wochen und Monaten diese mobilen, inklusiven Bücher der nächsten Generation von bekannten Autoren, Verlagen und globalen Organisationen veröffentlichen.

Über Legible Inc.

Legible ist ein Buchunterhaltungs- und Medienunternehmen, das einen Online-eBook-Marktplatz namens Legible.com entwickelt hat - mit einem eBook-Lesesystem, das Buchinhalte der nächsten Generation präsentieren kann, und einem erstklassigen digitalen Konvertierungsdienst für die Erstellung von Multimedia-eBooks und von Grund auf barrierefreien eBook-Inhalten.

Legible, das von einem Team von Technologen, Autoren, eBook-Verlegern, Designern und Insidern der Verlagsbranche gegründet wurde und geleitet wird, ist im Begriff, die eBook-Branche zu revolutionieren. Die Mission von Legible besteht darin, Lesern in allen Teilen der Welt über jedes browserfähige Gerät ansprechende E-Book-Erlebnisse zu bieten, und Legible ist bestrebt, Lesern, die Wert auf immersive Unterhaltungserlebnisse durch wunderschön gestaltete und inhaltlich dynamische Bücher legen, ein ansprechendes elektronisches Leseerlebnis zu bieten, das von einem Unternehmen bereitgestellt wird, das Nachhaltigkeit, Barrierefreiheit und globale Lesekompetenz fördert.

Bitte besuchen Sie Legible.com und entdecken Sie den Ort, an dem eBooks zum Leben erwachen.

Leserinnen und Leser sind eingeladen, das sich ständig weiterentwickelnde, kuratierte Bücherregal von Legible zu besuchen: https://legible.com/ca/list/staff-picks

Kontakt:

Kaleeg Hainsworth

Chief Executive Officer

Laura Brady

Head of Accessibility

Daniela Trnka

Vice President of Investor Relations

Legible Inc.

Telefon: 1 (672) 514-2665

E-Mail: invest@legible.com

Website: Legible.com

Investoren: investoren.legible.com

Zukunftsgerichtete Informationen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung sind zukunftsgerichtete Aussagen und haben einen zukunftsgerichteten Charakter. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren nicht auf historischen Fakten, sondern auf aktuellen Erwartungen und Prognosen über zukünftige Ereignisse, von denen viele naturgemäß ungewiss sind und außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen und daher Risiken und Unsicherheiten unterliegen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Diese Aussagen sind im Allgemeinen an der Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie "können", "sollten", "werden", "könnten", "beabsichtigen", "schätzen", "planen", "antizipieren", "erwarten", "glauben" oder "fortsetzen" bzw. deren Verneinung oder ähnlichen Varianten zu erkennen. Diese Aussagen beinhalten vorausschauende Aussagen über neue Einnahmequellen und Wachstumspläne für das Unternehmen. Diese Annahmen und Faktoren beruhen auf Informationen, die dem Unternehmen derzeit zur Verfügung stehen. Obwohl die Geschäftsleitung des Unternehmens versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Zu den wichtigsten Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen prognostizierten Ergebnissen abweichen, gehören: Änderungen der allgemeinen wirtschaftlichen, geschäftlichen und politischen Bedingungen, einschließlich Änderungen auf den Finanzmärkten; Änderungen der geltenden Gesetze; und die Ablenkung der Zeit des Managements. Sollten eines oder mehrere dieser Risiken, Ungewissheiten oder anderen Faktoren eintreten oder sollten sich die Annahmen, die den zukunftsgerichteten Informationen oder Aussagen zugrunde liegen, als unrichtig erweisen, können die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den hierin beschriebenen beabsichtigten, geplanten, vorweggenommenen, geglaubten, geschätzten oder erwarteten Ergebnissen abweichen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von denen abweichen können, die in solchen Aussagen erwartet werden. Die Leser sollten sich nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen oder zukunftsgerichtete Informationen, auf die hier Bezug genommen wird, zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich. Die vorstehenden Aussagen qualifizieren ausdrücklich alle hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen. Alle nachfolgenden schriftlichen und mündlichen zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen, die dem Unternehmen oder Personen, die in seinem Namen handeln, zuzuschreiben sind, werden in ihrer Gesamtheit durch diesen Hinweis ausdrücklich qualifiziert.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com oder auf der Firmenwebsite!

