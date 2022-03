Großbritannien führt SCA-Pflicht im Onlinehandel ein und will damit die Zahl an Betrugsfällen drastisch reduzieren. Doch für die Kund:innen bedeutet das erst einmal mehr Aufwand und für die Händler:innen ergeben sich hieraus mehr abgebrochene Kaufvorgänge. Einschneidende Veränderungen treten beim Onlinehandel in Großbritannien in Kraft. So hat die Regierung jetzt eine SCA-Pflicht (Strong Customer Authentication) verabschiedet, die ähnlich funktioniert wie das, was wir in Deutschland und anderen Ländern beim Banking kennen und seit Ende 2020 auch im E-Commerce haben, wenn auch unter etwas anderen Vorzeichen durch die PSD2-Richtlinie. Es handelt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...