MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Salzgitter AG nach Jahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Der Stahlkonzern habe einen ehrgeizigen Plan, bis 2033 bei der Stahlerzeugung auf fossile Brennstoffe verzichten zu können, schrieb Analyst Christian Obst in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Experte betonte, solche Pläne könnten den Unternehmenswert mittel- bis langfristig steigern. Die Bewertung der Aktie sei gemessen am Konsensschnitt noch immer an ihrem Rekordtief./tih/eas



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.03.2022 / 08:33 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0006202005

