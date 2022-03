Nun soll es soweit sein: Am Dienstag könnte der Betrieb in der Tesla-Megafactory aufgenommen werden kann. Wie wird sich das auf die Aktie auswirken?Nach langen Verzögerungen soll es diese Woche endlich so weit sein: Die erste europäische Tesla-Fabrik soll offiziell eröffnet werden. "Derzeit liegen uns keine Erkenntnisse vor, die einer Inbetriebnahme entgegenstehen", so die Sprecherin des Umweltministeriums, ...

