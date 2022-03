Die Kurse schwanken mit den Nachrichtenverlauf zum Krieg in der Ukraine. Aber auch die Corona-Pandemie, die von vielen bereits abgehakt worden war, rückt wieder in den Blickpunkt. Seitens der Konjunktur werden schwache Frühindikatoren erwartet. 21. März 2022. Frankfurt (Börse Frankfurt). Die starken Erholungsgewinne der Vorwoche dürften sich in dieser Woche nicht fortsetzen. Die Hoffnung auf ein baldiges Kriegsende in der Ukraine ist gesunken. Die anhaltenden Kämpfe, die gewaltigen Sanktionen und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...