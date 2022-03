OMAHA/NEW YORK (dpa-AFX) - Warren Buffetts Investmentgesellschaft Berkshire Hathaway geht nach Jahren der Zurückhaltung wieder eine Milliardenübernahme an. Für 11,6 Milliarden US-Dollar (10,5 Mrd Euro) will das Unternehmen den US-amerikanischen Versicherungskonzern Alleghany kaufen. Beide Gesellschaften hätten sich auf die Übernahme geeinigt, teilten sie am Montag in Omaha und New York mit. Berkshire sei auf Dauer der richtige Platz für Alleghany, sagte Starinvestor Buffett. Er habe das Unternehmen seit 60 Jahren genau beobachtet.

Die Offerte von 848,02 Dollar je Alleghany-Aktie liegt den Angaben zufolge 29 Prozent über dem Durchschnittspreis der vergangenen 30 Tage. Wenn die Aktionäre mitziehen und die Behörden zustimmen, soll die Übernahme im vierten Quartal dieses Jahres vollzogen werden. Alleghany ist vor allem im Erst- und Rückversicherungsgeschäft aktiv: Zu dem Konzern gehört der Rückversicherer Transatlantic Holdings. Berkshire Hathaway ist selbst stark im Versicherungsgeschäft vertreten und gehört zu den größten Rückversicherern der Welt.

Zuletzt hatte Buffetts Investmentgesellschaft immense Bargeldbestände angehäuft: Ende vergangenen Jahres summierten sie sich auf fast 150 Milliarden Dollar. Anleger fieberten seit Jahren auf den nächsten großen Deal hin, doch Buffett tat sich bei der Suche nach Übernahmezielen schwer. Stattdessen steckte Berkshire Hathaway verstärkt Geld in den Rückkauf eigener Aktien. Zuletzt stockte die Gesellschaft ihre Beteiligung am Unternehmen Occidental Petroleum auf./stw/jcf/stk