Bonn/Mehlingen (ots) -- Kooperation von BDU und Schutzgemeinschaft Deutscher Wald- Vergrößerung der absoluten Waldfläche in Deutschland ist selten gewordenDer Bundesverband Deutscher Unternehmensberater (BDU) hat heute im Rahmen seiner Initiative Verbandswald in Kooperation mit der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald (SDW) mit der Erstaufforstung einer ehemals landwirtschaftlichen Nutzfläche am Rande von Mehlingen bei Kaiserslautern in Rheinland-Pfalz begonnen. Damit soll ein Beitrag zum Aufbau neuer Wälder in Deutschland geleistet werden. Gemeinsam mit Katrin Eder, Klimaschutzministerin in Rheinland-Pfalz, und Isabel Mackensen-Geis vom SDW-Bundesvorstand gab BDU-Präsident Ralf Strehlau am Tag des Waldes den Startschuss für die Pflanzaktion mit rund 15.000 Bäumen auf einer etwa vier Hektar großen Fläche. Die Kosten der Erstaufforstung werden von 40 Mitgliedsunternehmen des BDU finanziert. Mitarbeitende der beteiligten Unternehmensberatungen haben heute in mehrstündiger Arbeit mit der Pflanzung von Jungpflanzen den Grundstock für die neue, klimagerechte Waldfläche gelegt. Besonderes Augenmerk liegt auf Förderung des Artenreichtums mit einer Vielzahl von seltenen Bäumen wie Speierling, Edelkastanie oder Wildobstgehölzen. Um den neuen Wald vor Wildverbiss zu schützen, wird er mit bereits recyclten und wiederverwendbaren Wuchshüllen und Zaun geschützt.BDU-Präsident Ralf Strehlau: "Uns war von vorneherein wichtig, dass die Verbandswald-Initiative und Pflanzaktion den teilnehmenden und finanzierenden Unternehmensberatungen nicht als eigene Kompensationsleistung angerechnet wird. Und es entsteht wirklich neuer, zusätzlicher Wald, das ist mittlerweile in Deutschland selten geworden. Mehr Anstrengungen hierfür sind aber nach unserer Einschätzung sehr wichtig, wenn die Verbesserung des Klimas gelingen soll."SDW-Bundesgeschäftsführer Christoph Rullmann führte im Rahmen der neuen Kooperation aus: "Wir brauchen gesunde und klimastabile Wälder nicht nur als CO2-Kompensation, sondern auch als Erholungsort, Lebensraum für Tiere und Pflanzen und Holzlieferant. Dieses Waldprojekt ist ein besonderes, da hier knapp vier Hektar neuer Wald geschaffen wird und sich damit die absolute Waldfläche vergrößert".Pflanzaktion wird von 40 BDU-Mitgliedsunternehmen finanziertDie Initiative von BDU Verbandswald in Kooperation mit der SDW wird von insgesamt 40 Consultingunternehmen aus dem BDU finanziert. Nähere Informationen zur Initiative und zu den Unterstützern unter:https://www.bdu.de/branche/csr-im-consulting/verbandswald/Download Pressemitteilung unter: https://www.bdu.de/news/Schutzgemeinschaft Deutscher Wald (SDW): Vor fast 75 Jahren wurde die SDW in Bad Honnef gegründet und ist damit eine der ältesten deutschen Umweltschutzorganisationen. Heute sind in den 15 Landesverbänden rund 25.000 aktive Mitglieder organisiert. Neben Waldschutz und Baumpflanzungen ist das Heranführen von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen an den Wald ein Schwerpunkt ihrer Arbeit. Besonders erfolgreich sind die Waldjugendspiele, Waldmobile, Waldschulen, Schulwälder, die SDW-Waldpädagogiktagungen und die waldpädagogischen Projekte SOKO Wald, die Klimakönner und die Fortbildungen "Nix wie raus in den Wald".www.sdw.de