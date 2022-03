Die Aktie von Mainz Biomed gibt wieder Gas. Das Papier ist am Freitag mit einem Plus von 3,1 Prozent auf 15,42 Dollar aus dem US-Handel gegangen. Und auch am Montag geht es auf Tradegate weiter nach oben. Gegen Mittag beträgt das Plus rund drei Prozent. Weitere Aufmerksamkeite dürfte die Aktie heute Abend auf sich ziehen.Dann wird Guido Baechler, Chief Executive Officer von Mainz Biomed, um 16:00 Uhr ET (21 Uhr MEZ) die Schlussglocke der Nasdaq MarketSite auf dem Times Square in New York läuten. ...

