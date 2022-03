DGAP-News: La Française Group / Schlagwort(e): Nachhaltigkeit/Nachhaltigkeit

La Française Group: LA FRANCAISE UNTERZEICHNET 'FINANCE FOR BIODIVERSITY PLEDGE'



21.03.2022 / 12:45

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Paris, 21. März 2022: La Française, ein Multi-Asset-Class-Investmentmanager mit Hauptsitz in Paris und einem verwalteten Vermögen von 55 Milliarden Euro (Stand: 31.12.2021), ist einer der fünf neuen Unterzeichner der Finance for Biodiversity Pledge. Die Unterzeichner verpflichten sich, die biologische Vielfalt durch ihre Finanzaktivitäten und Investitionen zu schützen und wiederherzustellen: 1. Zusammenarbeit und Wissensaustausch 2. Zusammenarbeit mit Unternehmen 3. Bewertung der Wirkung (Impact) 4. Setzung von Zielen 5. Öffentliche Berichterstattung über die oben genannten Punkte vor 2025 Laurent Jacquier-Laforge, Global Head of Sustainable Investing der La Française Group, erklärte abschließend: "La Française ist stolz, zu den 89 führenden Finanzinstituten zu gehören, die sich formell dazu verpflichten, die natürlichen Ressourcen zu schützen, zu regenerieren und nachhaltig zu bewirtschaften, und zwar durch eine verantwortungsbewusste Anlagestrategie, die auf "Engagement" basiert und die Biodiversität in den Vordergrund stellt. Als verantwortungsbewusster Investor ist es unser Ziel, Anlagelösungen zu entwickeln und zu managen, die Performance und Nachhaltigkeit miteinander in Einklang bringen." Über La Française Ökologische und gesellschaftliche Herausforderungen sind Möglichkeiten, die Zukunft neu zu denken. Künftiges Wachstum und Leistung werden an neu identifizierten Einflüssen anknüpfen. Die vorausschauende Investmentstrategie des Managements der La Française Gruppe baut auf dieser Überzeugung auf. La Française hat ein Multi-Boutique-Modell entwickelt, um institutionelle und private Kunden in Frankreich und im Ausland zu bedienen, das sich auf zwei Geschäftsbereiche konzentriert: Finanz- und Immobilienanlagen. La Française ist sich der Bedeutung der umfassenden Veränderungen in unserer zunehmend digitalen und vernetzten Welt bewusst. Die aus diesem Grund geschaffene Innovationsplattform führt die neuen Tätigkeiten zusammen, die als Schlüsselunternehmungen von morgen identifiziert wurden. La Française verwaltet ein Vermögen von 55 Mrd. Euro (Stand 31.12.2021) und hat Niederlassungen in Paris, Frankfurt, Hamburg, London, Luxemburg, Madrid, Mailand und Seoul. La Française ist eine Tochtergesellschaft der Caisse Régionale de Crédit Mutuel Nord Europe (CMNE), dem in Nordfrankreich führenden Allfinanzkonzern. Die Groupe Crédit Mutuel verfügt über A, stabiler Ausblick/A-1 S&P lang- und kurzfristigen Ratings (Juni 2021). La Française Pressekontakt Alexandra Kohlstrung: +49 69 97 57 43 26; akohlstrung@la-francaise.com Heidi Rauen: +49 69 33 99 78 13; hrauen@dolphinvest.eu Disclaimer

Veröffentlicht von La Française AM Finance Services, dessen Hauptsitz sich in der 128 Boulevard Raspail, 75006 Paris, Frankreich, befindet, eine Gesellschaft, die durch die Autorité de Contrôle Prudentiel als Finanzdienstleister mit der Registernummer 18673 X, einer Tochtergesellschaft der La Française, beaufsichtigt wird. Website-Informationen für die Regulierungsbehörden: Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution www.acpr.banque-france.fr, Autorité des Marchés Financiers www.amf-france.org

21.03.2022 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de