Berlin (ots) -Als einziger Sektor hat der Gebäudesektor jetzt bereits im zweiten Jahr hintereinander die Klimaziele verfehlt und die Lücke droht immer größer zu werden. Gleichzeitig führt uns der Krieg Russlands gegen die Ukraine schmerzhaft vor Augen, wie dringend wir die Abhängigkeit von russischem Erdgas reduzieren müssen, das in Millionen Haushalten verheizt wird. Wir sind auch deshalb so abhängig, weil der energetische Zustand der Gebäude in Deutschland katastrophal ist, weil wir nur 30 Prozent der eigentlich notwendigen Sanierungen pro Jahr erreichen und immer noch jede Minute eine neue Gasheizung verbaut wird.Die Zeit rennt uns davon, mit jeder Minute zementiert Deutschland seine Abhängigkeit und entfernt sich vom 1,5-Grad-Limit von Paris. Deshalb setzt die Deutsche Umwelthilfe (DUH) gemeinsam mit weiteren Verbänden morgen, 22. März 2022 zwischen 10 und 11 Uhr, ein Zeichen vor dem Bundeswirtschaftsministerium. Unter dem Motto "Die Uhr tickt" warnen sie vor dem akut drohenden Klimaschutz-Desaster im Gebäudesektor und fordern von der Bundesregierung und allen voran Klimaminister Robert Habeck: Gebäudesanierung und Wärmewende müssen mit ausreichender Förderung und klaren Vorgaben in sein angekündigtes Osterpaket.Die bildstarke Aktion mit LED-Wänden und Zählern, die das Klimaschutz-Versagen konkret verdeutlichen, bietet sich vor allem für Film- und Fotoredaktionen an. Vor Ort steht DUH-Bundesgeschäftsführerin Barbara Metz für Interviews zur Verfügung.Datum:Dienstag, 22. März 2022, um 10 UhrAdresse:Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, Invalidenstraße/Ecke Scharnhorststraße, 10115 BerlinTeilnehmende:- Barbara Metz, Bundesgeschäftsführerin- Constantin Zerger, Bereichsleiter Energie und KlimaschutzPressekontakt:DUH-Newsroom:030 2400867-20, presse@duh.dewww.duh.de, www.twitter.com/umwelthilfe,www.facebook.com/umwelthilfe, www.instagram.com/umwelthilfe,www.linkedin.com/company/umwelthilfeOriginal-Content von: Deutsche Umwelthilfe e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/22521/5176126