Boston, 21. März 2022 (ots/PRNewswire) -Das Financial Crimes Enforcement Network des US-Finanzministeriums hat ein neues Whistleblower-Programm ins Leben gerufen, das jedem Hinweisgeber, der Originalinformationen liefert, die zur Beschlagnahme von Vermögenswerten russischer Eliten beitragen, die versuchen, US-Sanktionen zu umgehen, mehr als 5 Millionen Dollar zahlt. Es nennt sich "Kleptocracy Asset Recovery Rewards Program" und zielt darauf ab, die gestohlenen Vermögenswerte der Eliten und ihrer Verbündeten sowie die Erträge aus ihrer Korruption zu beschlagnahmen. Der Finanzminister kann höhere Beträge als 5 Millionen Dollar genehmigen, wenn der Fall dies rechtfertigt. "Dieses Programm kann von jeder Person in jedem Teil der Welt in Anspruch genommen werden, die Originalinformationen liefert, die zur Wiedererlangung gestohlener russischer Vermögenswerte beitragen", sagte Jeffrey Newman, Partner in der Kanzlei Newman & Shapiro, die Hinweisgeber weltweit vertritt. "Sie bietet Anreize für Bankangestellte, Finanzinsider, Immobilienmakler und alle anderen, die Primär- und Originalinformationen über Wertgegenstände liefern. Es wird erwartet, dass dieses Instrument der US-Regierung helfen wird, ihre Sanktionen durchzusetzen und hoffentlich der Ukraine zu helfen."Über Newman & ShapiroJeffrey Newman von der Kanzlei Newman & Shapiro vertritt Whistleblower in großen Whistleblower-Fällen. Weitere Informationen erhalten Sie unter newmanshapiro.com oder rufen Sie 978-880-4758 an.jnewman@newmanshapiro.comKontakt:Jeffrey A. Newman, Esq.jnewman@newmanshapiro.com978-880-4758Foto- https://mma.prnewswire.com/media/1769624/Jeffrey_A_Newman.jpgOriginal-Content von: Newman & Shapiro, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/162150/5176152